Ödemiş'te Bizans dönemine ait 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sikke, 42 obje ve dedektörle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, ilçede bulunan G.D. adlı bir kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 42 obje, 6 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR