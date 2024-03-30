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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'te gençlerle iftarda buluştu

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'te gençlerle iftarda bir araya geldi.

Ödemiş Gençlik Merkezi'ndeki iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Elban, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gençlere çok güvendiğini belirten Elban, "Gelecekte ülkemizin daha iyi olması, daha gelişmiş bir ülke olması sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada liderlik edebilmesi için sizlerin çok çalışmasına, donanımlı olmasına, kendisini her açıdan çok iyi yetiştirmiş gençlerimize çok ihtiyacımız var. Sizlerle tanışmak, sizlerle sohbet etmek ve bu hissiyatımı, bu duygumu sizlere aktarmak için bir araya geldim. Bu güzel sofrada bu sofrada bizimle beraber olduğunuz için gençliğinizin enerjisini bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

İftar yemeğine katılan Ödemişli Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, konuklara kaside okudu.

Vali Elban, iftar yemeği öncesi Ödemiş Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden İzmir Valisi Elban'a Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu tarafından plaket ve Ödemiş Gaziler Kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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