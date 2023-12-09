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İzmir Ödemiş'te üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı

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İzmir Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve iki sürücü yaralandı. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İzmir Ödemiş ilçesinde üç aracın karıştığı ve iki aracın üst üste çıktığı trafik kazasında, iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Ödemiş ilçesi Birgi - Kiraz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birgi'den Ödemiş istikametine seyir halinde olan T.P. (30) idaresindeki 35 AIF 656 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan M.C. (36) idaresindeki 15 LC 458 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, arıza nedeniyle yolda duraklama yapan H.Ç.'ye ait 35 DLY 45 plakalı otomobile de çarptı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen T.P. ve M.C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası iki aracın üst üste binmesi dikkat çekerken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesi sonucu yeniden normale döndü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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