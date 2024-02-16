İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nde konser verdi.

Okulun konferans salonundaki konser öncesinde konuşan okul müdürü Muammer Uysal, İZDOB sanatçılarının taleplerini geri çevirmediğini belirterek, "Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

İZDOB sanatçılardan Nurgün Babuhan, konserin çok güzel bir atmosferde geçtiğini ifade ederek, "Bugüne kadar çeşitli okullarda konser verdik. Bu okula ilk kez geldik. İnşallah çocuklarımıza iyi bir örnek olmuşuzdur. İnşallah onları da sanatın içinde görmeyi bir kıvılcım yakmışızdır. Onları sanatın içinde görmek isteriz." diye konuştu.