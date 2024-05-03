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Ödemiş'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 50 Eser Ele Geçirildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişinin evinde 50 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke ve 17 obje bulunuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 tarihi eser ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, C.T. adlı bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda adrese düzenlenen baskında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke ve 17 obje ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ödemiş İzmir Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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