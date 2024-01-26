Ödemiş Bozdağ Mahallesi'nde İlk Kar Yağışı
İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi, 2024 yılının ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, kar yağışının devam etmesini beklediklerini ve hafta sonları mahallede ve kayak merkezinde hareketlilik yaşanacağını belirtti.
İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi, 2024 yılının ilk kar yağışıyla beyaza büründü.
Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, dün gece mahallerine ve kayak merkezinin bulunduğu alana yılın ilk karının düştüğünü belirtti.
Kar yağışının devam etmesini beklediklerini ifade eden Balcı, "Kar yağışının çoğalmasıyla hafta sonları mahallemizde ve kayak merkezinde hareketlilik yaşanacağına inanıyoruz." dedi.