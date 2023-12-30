Ödemiş'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktör devrilerek sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Avcı'nın (76) kullandığı 35 LV 415 plakalı traktör, Köseler Mahallesi Göksu mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.