Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler, adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi. Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.