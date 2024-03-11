Erdal Gümüştekin kimdir? Memleket Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Erdal Gümüştekin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı ise Erdal Gümüştekin. Erdal Gümüştekin kimdir? Erdal Gümüştekin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERDAL GÜMÜŞTEKİN KİMDİR?

İş insanı olan Erdal Gümüştekin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayıdır.