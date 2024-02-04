Ödemiş Spor Şampiyonluğunu Kutladı
İzmir Güventaş Hazır Beton Süper Amatör Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Ödemiş Spor, ilçede kutlama yaptı. Takım otobüsü, bayrak ve meşalelerle karşılandı.
İzmir Güventaş Hazır Beton Süper Amatör Lig 3. Grup'ta, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Ödemiş Spor, ilçede kutlama yaptı.
Ödemiş Spor, İzmir'de oynan Balçova Belediye Termal karşılaşmasından 2-1 galip ayrıldı.
Ödemiş Spor taraftarları, takım otobüsünü Ödemiş Saraçoğlu Stadı önünde bayrak ve meşalelerle karşıladı.
Şampiyonluk mutluluğu yaşayan Ödemiş Spor'un Teknik Sorumlusu Algun Erdem AA muhabirine "Şampiyon olduk. Bu coşkuyu binlerce Ödemiş Spor taraftarları ile birlikte yaşıyoruz." dedi.