Ödemiş'te Kalp Krizi Geçiren Kamyonet Sürücüsü Trafik Levhasına Çarptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü kalp krizi geçirdi, refüjdeki trafik levhasına çarparak durabilen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü kalp krizi geçirdi, refüjdeki trafik levhasına çarparak durabilen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bademli Mahallesi'nde Habib K'nin (55) kullandığı 35 ZRL 56 plakalı kamyonet, refüjdeki trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Habib K, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.???????