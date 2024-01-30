Ödemiş'te çıkan yangında genç yaşamını yitirdi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Emre Kuzum (19), hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki 2 katlı evin alt katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sonrası içeri giren ekipler, Emre Kuzum'un cansız bedeni ile karşılaştı. Kuzum'un bir süredir dedesine ait evde yaşadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.