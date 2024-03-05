Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ödemiş-Kiraz kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Mehmet Emin U yönetimindeki traktör ile Durmuş U'nun kullandığı 35 AB 1445 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.