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Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada traktörle otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ödemiş-Kiraz kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Mehmet Emin U yönetimindeki traktör ile Durmuş U'nun kullandığı 35 AB 1445 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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