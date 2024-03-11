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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ödemiş İzmir Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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