Üye Girişi
Haberler

İzmir'de YPG içerisinde faaliyet gösteren 4 yabancı şahıs gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, YPG Özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı şahıs, Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.

İzmir'de YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, YPG Özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konulduğu da ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Ödemiş İzmir YPG Terör Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title