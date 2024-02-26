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Ödemiş'te Baba Oğlu Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartışma sonucunda yanındaki tüfekle baba oğlu yaraladı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğerinin durumu iyi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde baba oğulu silahla yaralayan bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ceylin Atik Parkı yakınında M.Ç, O.S. ve oğlu Z.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, yanındaki tüfekle baba oğlu yaraladı.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Z.S'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş İzmir Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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