İzmir'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

İzmir-Ödemiş yolunda seyir halinde olan, Batuhan Baştuğ adlı vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı. Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü. Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.