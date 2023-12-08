Ödemiş'te 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanda bulunan ve 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi, jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Ödemiş'te yaşayan K.E., geçen 5 Aralık'ta Bademli Mahallesi Kervan mevkinde patlamamış eski bir top mermisi buldu. K.E., 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini evine götürüp, sakladı. Dün saat 21.30 sıralarında jandarmayı arayan K.E. top mermisi ile ilgili durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine evin bulunduğu Hacı Ahmet Sokağı'nın giriş ve çıkışlarını 22.00 - 10.00 saatleri arasında kapattı. Ardından top mermisi Kervan bölgesi yakınında bulunan bir dere yatağına götürülüp, fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Jandarma, bölgede başka top mermisi olup, olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.