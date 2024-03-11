İzmir Kız Lisesi Öğrencileri Ertuğrul İlkokuluna Ziyarette Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığının "İyilik Gönüllüleri" projesi kapsamında İzmir Kız Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Ödemiş'teki Ertuğrul İlkokuluna ziyarette bulundu.

İzmir Kız Lisesi öğrencileri, kardeş okul olarak belirlenen Ertuğrul İlkokuluna yaptıkları ziyarette "kardeş öğrencilere" hediyeler verdi, ebru sanatı, drama, geleneksel oyunlar ve boyama gibi sanat dallarına yönelik eğitim ve gösteriler düzenledi.

İzmir Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Osman Karaer, kardeş okul olarak belirlenen Ertuğrul İlkokuluna destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ertuğrul İlkokulu Müdürü Kadriye Kocabaşlar da güzel bir dostluk köprüsü oluştuğunu, öğrencilerinin de bu özel günden keyif aldıklarını kaydetti.