İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar sevinci

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan yağışla birlikte orman ve sokaklar karla kaplandı.

İzmir'de kar sevinci yaşamak isteyen vatandaşlar, 2157 metre yüksekliğindeki mahalleyi ziyaret etmeye başladı.

Yeni yılın ilk ayında günübirlik misafirlerini ağırlamaya hazırlanan kayak tesislerindeki kar kalınlığı da 6 santimetreye ulaştı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, ilçenin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin çeşitli noktalarında çığ önleme beton bariyerlerinin oluşturulduğunu ve can güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Balcı, "Buranın en önemli yeri kayak merkezimizdir. Kış turizmi yanında ayrıca yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinlikler burada gerçekleşiyor. Bu merkez yaklaşık 6 yıldan beri işletime kapalıydı. Tesislerin kapanması üzerine olaya Tarım ve Orman Bakanlığı konuya el atarak buradaki çığ önleme çalışmasını tamamladılar." dedi.

Balcı, bölgedeki kar kalınlığının yükselmeye başladığını dile getirerek, "Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta kar yağışı var. İnşallah bu kar yağışının etkisini göstermesiyle burası daha da şenlenecektir. İzmir, Aydın ve Manisa illerinden aileler akın akın gelmeye başladılar. Bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.