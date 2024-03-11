Saadet Partisi Ödemiş adayı Mustafa Yorucu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ödemiş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Ödemiş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Yorucu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA YORUCU KİMDİR?

Mustafa Yorucu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ödemiş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÖDEMİŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ödemiş adayı belli oldu. Saadet Partisi Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Yorucu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.