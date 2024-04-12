Ödemiş'te süt tankerinin çarptığı çocuk ağır yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt tankerinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alaşarlı Mahallesi'ndeki bir bakkaldan çıkarken dengesini kaybedip yola düşen Yusuf E'ye yoldan geçen S.G. yönetimindeki 35 ACR 559 plakalı süt tankeri çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırılan Yusuf E, buradaki ilk tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Jandarma süt tankerinin sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.
Hastanedeki tedavisi süren Yusuf E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.