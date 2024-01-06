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Ödemiş'te yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişinin evlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, E.O, Ş.A. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş İzmir Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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