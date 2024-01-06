Ödemiş'te yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişinin evlerine baskın düzenledi.
Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.
Polis ekipleri, E.O, Ş.A. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.