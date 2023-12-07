Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 121 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de yapılan operasyonda 121 parça tarihi eser ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör bulundu. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

İzmir'de 121 parça tarihi eser ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü çalışma kapsamında 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli S.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ödemiş İzmir İzmir Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title