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İzmir'de 121 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

7 Aralık 2023 19:58 Son Güncelleme: 20:00 Abone Ol

İzmir'de yapılan operasyonda 121 parça tarihi eser ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör bulundu. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.