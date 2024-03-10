DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ödemiş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Ödemiş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ödemiş Belediye Başkan Adayı Cansu Ağartan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CANSU AĞARTAN KİMDİR?

Cansu Ağartan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ödemiş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÖDEMİŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ödemiş adayı belli oldu. DEVA Partisi Ödemiş Belediye Başkan Adayı Cansu Ağartan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.