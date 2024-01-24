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İzmir Valisi Süleyman Elban, Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektör Buluşması'na katıldı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektör Buluşması etkinliğine katıldı. Elban, etkinlikte sektörün önemini vurgulayarak, sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektör Buluşması etkinliğine katıldı.

Süleyman Elban, Ödemiş Öğretmenevi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Bayındır ve Ödemiş'in sektörde iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Sektörün bölge halkına istihdam sağladığını ve ihracat fazlası verdiğini kente geldiğinde öğrendiğini dile getiren Elban, "Bayındır'da çiçek üretimi olduğunu biliyorduk ama potansiyelin bu kadar büyük olduğunu, üretimin bu kadar fazla, bu kadar çok insanın çalıştığını ve hatta son 5-6 yıldan beri de ihracat fazlası veren bir sektöre dönüştüğünü ben İzmir'e geldikten sonra da öğrendim." dedi.

Etkinliğin sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere düzenlediğini aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Sektörü daha sağlıklı bir şekilde nasıl geliştirebiliriz, sorunlar nedir? Bizim çözebileceklerimizi çözelim, çözemeyeceklerimiz var ise onu da ilgili makamlara iletip orada çözüm aramayla ilgili çaba içerisinde olalım. Daha fazla katma değer yaratıp daha fazla ihracat, daha verimli bir üretim ve yaşanan sorunlarında daha aza indirilmesiyle ilgili çabalar sarf edelim."

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Küçük Menderes Havzası'nın ülkenin en önemli üretim havzalarından birisi olduğunu, havzada dört mevsim tarımsal üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda Elban, üreticilerin sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Elban, toplantının ardından Bademli Fidancılık Kooperatifi Doku Kültürü Laboratuvarı ile Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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