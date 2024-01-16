Ödemiş'te Sağanak Yağış Yolları Sular Altında Bıraktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Hürriyet Mahallesi'nde bazı ekili araziler su altında kaldı. Mahalle sakinleri önlem alınmasını istedi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bazı mahallelerde gün içinde de etkisini sürdürdü.
Hürriyet Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Buradaki bazı ekili araziler su altında kaldı.
Mahalle Muhtarı Recep Yeşiltaş, ekili arazilerde hasarın oluştuğunu belirtti.
Mahalle sakinlerinden Fatma Aşıcı ise her yağmurda aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.