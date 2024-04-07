Mersin'de Cinayet Zanlısı, Gasp Ettiği Bilezikle Borcunu Ödemiş

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanıp tutuklanan şüphelinin, gasp ettiği bileziklerden biriyle borç ödediği ortaya çıktı. Haberlerde cinayeti öğrenen bir kişi, katilin kendisine maktule ait olabileceğini düşündüğü bileziği getirip borcuna karşılık verdiğini belirterek, jandarmaya teslim etti.

Olay, önceki gün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen sahada detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E. dün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni gelişme: Gasp ettiği bilezikle borç ödemiş

Öldürülen aileden anne Nurgül Kaya'nın alyansın dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerinde olan bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamamıştı. Ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katili gören bir kişi dün akşam jandarma karakoluna başvuruda bulundu. Jandarmaya başvuran şahıs, cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi. Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.

Şüphelinin cinayeti işlediğine dair önemli kanıtlardan alyansı satarken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından, teslim edilen altın bilezik de önemli bir delil oldu. - MERSİN