Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kardeşler Çetesi Operasyonu: 13 Gözaltı

Güncelleme:

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösteren 'Kardeşler Çetesi'ne yönelik jandarma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve senet ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ve senet ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti, suça azmettirme, hırsızlık, 6136 SKM, yağma, mala zarar verme, fuhuşa yer temin etme, suç dellilerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu, tüfek ve senetler ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, silahlara ait fişekler ile senet ve alacak defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ödemiş İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title