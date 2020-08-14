Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 934'e yükseldi
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Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 934'e yükseldi

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 934'e yükseldi
14.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:34

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 70 bin 192 testten 1226'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 934 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 228 bin 980'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 923 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, toplam hasta sayısı 246 bin 861, toplam vefat sayısı 5 bin 934, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,8, ağır hasta sayısı 656, toplam iyileşen hasta sayısı 228 bin 980 oldu. 

'DIŞARIDA RİSK ALIP EVE TAŞIMAYIN'

Bakan Koca verilere ilişkin, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covıd-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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