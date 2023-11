Rockstar'ın GTA 6 duyurusu, fragman bile çıkmadan rekor kırdı

Rockstar Games'in yaklaşmakta olan Grand Theft Auto oyunu için dünya çapında oluşan büyük beklentinin çarpıcı bir göstergesi olarak, sadece GTA 6 fragmanının duyurulması bile sosyal medyada rekor kırdı. Fragman ya da ekran görüntüsü gibi herhangi bir görsel malzeme olmamasına rağmen, Rockstar'ın kurucu ortağı Sam Houser tarafından yapılan açıklama, oyun camiasında ve ötesinde şok dalgaları yarattı.

GTA 6 fragmanının Aralık ayında geleceği duyurusu, 1,5 milyon beğeni aldı

Rockstar Games, GTA 6 fragmanına ilişkin planlarını Aralık ayı başında dört bölümden oluşan bir tweet aracılığıyla stratejik olarak açıkladı. Merakla beklenen oyundan sadece tek bir söz içeren bu basit gibi görünen duyuru, 24 saatlik şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde en çok beğenilen oyun tweeti haline geldi. Son sayıma göre tweet 1,5 milyon beğeni ve 164,3 milyon görüntüleme alarak Grand Theft Auto serisine duyulan benzersiz ilginin altını çizdi.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you. Thank you, Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

GTA'ya yönelik küresel hayranlık, oyun haberleri alanını aşarak ve dünya çapında geleneksel haber kanallarına sızarak benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Oyunlarla ilgili içeriklere nadiren yer veren yayın organları bile çığır açan duyuruyu haberleştirmek zorunda kalarak GTA serisinin kültürel etkisini ve yaygın ilgisini vurguladılar.

Grand Theft Auto serisinden sorumlu yayıncı Take-Two Interactive, GTA 6'nın geliştirilmesinin programa uygun şekilde devam ettiğine dair güvence vererek yatırımcıların endişelerini gidermeye çalıştı. Özellikle de olası bir seslendirme sanatçısı grevinin oyunun ilerleyişini sekteye uğratmayacağını vurguladılar. Ancak, büyük heyecana rağmen Take-Two Interactive belirli bir çıkış tarihi vermekten kaçındı ve bunun yerine oyunun Mart 2025'ten önce piyasaya çıkacağına dair belirsiz bir vaatle hayranlarını merakta bırakmayı tercih etti.

