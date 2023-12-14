Elon Musk, Austin'de Üniversite Kurma Planları Yapıyor

Tesla, SpaceX ve X (Twitter)'ın sahibi Elon Musk, Austin, Teksas'ta kendisine ait bir üniversite kurma arzusunda. Musk'ın planları arasında öncelikle genç öğrencilere yönelik bir okul projesi bulunuyor. İlkokul seviyesinde eğitim sunacak olan bu program, STEM konularına odaklanacak.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter)'ın sahibi Elon Musk, son Bloomberg raporuna göre, Austin, Teksas'ta kendisine ait bir üniversite kurma arzusunda. İşte ortaya çıkan gelişmeler!

Elon Musk üniversite kuruyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Musk'ın planları arasında öncelikle genç öğrencilere yönelik bir okul projesi var. Musk'un vergi beyanlarına dayanan incelemeler, lise çağındaki gençlere STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) konularına odaklanan bir okul açmak için yaklaşık 100 milyon dolar bağış yaptığını gösteriyor. Başlangıçta 50 öğrenciye hitap edecek bu program, ilkokul seviyesinde eğitim sunacak.

Kendisine ait yardım kuruluşu olan The Foundation, ilerleyen süreçte üst düzey eğitime odaklanmış bir üniversite oluşturma hedefiyle çalışmalarını genişletecek. Belgeye göre, üniversite için akreditasyon başvuruları yapılacak ve öğrenciler için eğitim ücreti talep edilebilir; ancak ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Elon Musk geçtiğimiz yıllarda, eğitim konusuna ilgi duyduğunu belirtmiş ve daha önce kendi çocukları ve şirket çalışanlarının çocukları için Ad Astra adında bir okul açmıştı. Musk, okulun not sistemine odaklanmayıp "yetenek ve beceri" üzerine yoğunlaştığını ifade etmişti. Ayrıca, Wall Street Journal'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir haberde, Musk'un Snailbrook'ta Montessori tarzı bir okula ilgi duyduğu belirtilmişti.

Musk ayrıca geçmişte Teksas Teknoloji Enstitüsü kurma konusunda şaka yapmış ve ABD'deki eğitim sistemiyle ilgili çeşitli yorumlar da yapmıştı. Son olarak ise pazartesi günü SpaceX ve Tesla'nın son yıllarda ABD üniversite mezunlarının becerilerinde anlamlı bir düşüş fark ettiğini belirttiği bir mesaj paylaştı.