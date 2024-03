Tesla'nın dünya en çapında en çok satılan otomobillerinden biri Tesla Model 3. Sevilen uygun fiyatlı model kitlelerin elektrikli otomobillere daha erken erişmesine olanak tanıdı. Aracın daha agresif olan spor modeliyle alakalı yenilikler ise oldukça merak ediliyor. Bir kullanıcı yeni Tesla Model 3 Performance modelinin özelliklerinin olduğu belgeyi Twitter'a sızdırdı. İşte konuyla ilgili detaylar…

Tesla Model 3 Performance özellikleri sızdı!

Yeni Tesla Model 3 Performance oldukça merak ediliyor. Markanın uygun fiyatlı spor otomobili olarak kendine isim bulan Model 3 Performance birçok kullanıcının uygun fiyata elektrikli spor otomobil dünyasına bir giriş olarak görülüyor. Tabi bunun yanında bir de aracın çok hızlı olması onu cazip kılıyor.

Bir süredir aracın geliştirildiği ve son hali üzerinde çalışıldığıyla ilgili bilgiler geliyordu. Teknik özellikleriyle alakalı kesin veya net bir bilgi daha önce paylaşılmadı. Ancak bir Twitter kullanıcısı konuyla ilgili olarak yeni belgeler paylaştı. Kaynaklar bu belgelerin doğrulu ile ilgili kesin bir şey söylemiyor. Ancak belgelerin Güney Kore Çevre Bakanlığı'ndan sızdırıldığı yönünde iddialar var.

Tesla, 77 milyar dolar kaybetti! İşte nedeni

Belgede paylaşılan verilere göre Tesla Model 3 Performance'ın artık 412 Hp güç üreten yeni bir motoru var. Arkada konumlanacak olan bu yeni motor ile otomobil gerçek bir drift aracı olabilir. Elektrikli otomobilleri drift yarışlarında henüz görmedik. Model 3 Performance bu işin başını çeken otomobil olabilir. Bunun yanında aracın önünde bulunan motor 211 Hp'lik gücünü korumaya devam ediyor.

Based on this #Model3 #Performance leak from South Korea… – Weight unchanged from previous LG M3P. – 355V Nominal Voltage ->LG battery pack! – 3D3 158kW front motor ->no change! – 4D2 303kW (new!) ->Performance motors reached peak power at 70-75kph, this one peaks at 110kph! pic.twitter.com/1HMMK32XKJ — Julien????????? (@eivissacopter) March 5, 2024

Burada önemli bir nokta var. Bazı kullanıcılar 412+211=623 Hp gibi bir yorum yaptı. Ancak iki ayrı motorun güçlerini toplamak bize aracın gerçek gücünü vermeyecektir. Önemli olan bu motorların araca yüzde kaç güç verdiklerini hesaplayabilmek. Bunu da henüz bilemiyoruz.

Aracın motor özelliklerinin yanında bir de ismiyle ilgili bir değişiklik gündemde. Yeni Performance modeline Model 3 Ludicrous ismi verileceği ile ilgili bazı bilgiler belgede yer almakta. Yine bu da kesin olarak doğrulayamadığımız bilgiler arasında.