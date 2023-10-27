Elon Musk, Twitter'ı finansal hizmetlerin merkezi haline getirmek istiyor

Elon Musk, Twitter üzerinden para transferleri, çek ve tasarruf hesapları, banka kartları, krediler gibi hizmetler sunmayı hedefliyor. Musk, finansal hizmetlere izin vermek için eyaletlerden para transfer lisansları almaya çalıştığını açıkladı.

Elon Musk, Twitter'da beklenmedik kararlar almaya devam ediyor. Açıklamalarıyla tartışma yaratmayı başaran Ceo, sosyal medya platformunu insanların "finansal yaşamlarının merkezi" haline getirmek için iddialı hedefler belirledi. Çalışanlara gönderilen yeni notta ilginç detaylar bulunuyor.

Elon Musk : Twitter ile banka hesabına ihtiyaç duymayacaksınız

X'te (veya Twitter) yapılan toplantıda Elon Musk, çalışanlara 2024 sonuna kadar bazı finansal hedefler belirlediğini açıkladı. Buna göre platform üzerinden para transferleri, çek ve tasarruf hesapları, banka kartları, krediler gibi hizmetler sunulacak.

Musk'ın Twitter'ı para ile ilgili her şey için tek durak noktası haline getirmek istediği belirtildi. Toplantının sızdırılan ses kaydında Musk, "Ödemeler dediğimde, aslında birinin tüm finansal hayatını kastediyorum. Bu birine 20 dolar göndermek değil, banka hesabına ihtiyaç duymamak gibi şeyler olacak" dedi.

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X CEO'su, başarılı olması halinde finans sektörünü altüst edecek bir plana sahip olduğunu belirtti. Bu da platformu basit bir sosyal medyadan daha çok "her şey uygulaması" haline getirecek. Ancak böylesine kapsamlı değişikliklerin iki yıldan kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesi teknik ve yasal açıdan oldukça zor.

Musk, finansal hizmetlere izin vermek için eyaletlerden para transfer lisansları almaya çalıştığını açıkladı. 2000'lerde kurduğu online bankası X.com'un Twitter için bir rehber görevi göreceğini ifade etti.

Musk'ın Twitter'a yönelik finansal hedeflerine ilişkin haberler büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı bu konuda şüpheli. Finansal hizmetlerin sosyal medya platformuyla birleştirilmesi şimdiden güvenlik sorunları yaratıyor.

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