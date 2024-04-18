CUMARTESİ- PAZAR KAFELERE GİTMEYİN! Sosyal medyada başlatılan boykot ne? Kafeler neden boykot edilecek?

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarının fahiş oranda artması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı. Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor. Peki, sosyal medyada başlatılan boykot ne? Kafeler neden boykot edilecek?

SOSYAL MEDYADA BAŞLATILAN BOYKOT NE?

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye tırmanan hayat pahalılığı nedeniyle artık dışarda yemek yemek epey zorlaştı. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil.

BOYKOT NE ZAMAN?

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarının fahiş oranda artması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı. Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor.

BOYKOTA TEPKİLER NASIL?

Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle göstermeye başlarken, çok sayıda kullanıcının X platformunu yorum yağmuruna tuttuğu görüldü.