Twitter'da Kullanıcı Adı Satışı İddiaları Ortaya Çıktı

Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın, kullanıcı adlarını 50.000 dolar gibi yüksek bir fiyata sattığı iddia ediliyor. Şirketin mali zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde ortaya çıkan bu iddia, CEO Elon Musk'ın kar hanesini güçlendirmek için yenilikçi yollar aradığına işaret ediyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, popüler sosyal medya platformu X'in ( Twitter ) 50.000 dolar gibi absürt bir rakama kullanıcı adı sattığı iddia edildi. Bu ifşaat, şirketin mali zorluklarla karşı karşıya olduğu ve kullanıcı tabanını korumak için mücadele ettiği bir zamanda geldi. İş dünyasına yönelik alışılmadık yaklaşımlarıyla tanınan CEO Elon Musk, şirketin kar hanesini güçlendirmek için yenilikçi yollar keşfediyor gibi görünüyor.

X'te ( Twitter ) kullanıcı adlarının alınıp satıldığı bir pazar açılacak

Forbes tarafından elde edilen sızdırılmış e-postalara göre, @Handle olarak bilinen bir ekip, orijinal kayıt sahipleri tarafından atıl bırakılan kullanıcı adlarının alım satımına adanmış bir pazarın oluşturulmasına öncülük ediyor. Bu kullanıcı adları için bildirilen fiyat etiketi 50.000 dolarlık sabit bir ücret, ancak süreçle ilgili ayrıntılar şu an için yetersiz.

Ekim 2022'de platformu satın alan Musk, görevi devraldıktan kısa bir süre sonra kullanılmayan hesaplar sorununu ele alma niyetini ima etmişti. Aynı yılın Kasım ayında yinelediği bir sözle, atıl hesapları serbest bırakmaya kararlı olduğunu açıkça ifade etmişti. Musk, 9 Aralık'ta Twitter'da "Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak" diyerek konuyu doğrudan ele alma kararlılığını gösterdi.

Twitter'ın değeri yarılandı, Elon Musk milyarlarca dolar kaybetti!

Ardından Mayıs ayında Musk, birkaç yıldır hiçbir faaliyet göstermeyen hesapları tasfiye etmeye başladı. Ancak bu hamle, bazı kullanıcıların vefat eden hesap sahiplerinin aktif olmayan hesaplarının bağışlanmasını talep etmesine yol açarak, insanların çevrimiçi kimliklerine olan duygusal bağlılıklarının altını çizdi.

Kullanıcı adlarının satışının platformun hizmet şartlarında açıkça yasaklandığını ve bu politikanın Twitter'ın kurulduğu günden bu yana yürürlükte olduğunu belirtmek gerekir. Şirket sürekli olarak "kullanıcı adı işgaline" karşı bir duruş sergiledi ve bu tür faaliyetlerde bulunma girişimleri, hesabın kalıcı olarak askıya alınması da dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir.

Elon Musk'a 44 milyar dolara satılan X'in (Twitter) güncel değeri ortaya çıktı!

Bu son gelişme, kullanıcı güveni ve platformun genel bütünlüğü üzerindeki potansiyel etkiye ilişkin soruları gündeme getiriyor. Durum ortaya çıkmaya devam ettikçe, kullanıcıların ve daha geniş çevrimiçi topluluğun Twitter'ın (X'in) mali sıkıntılarını gidermek için kullandığı bu tartışmalı stratejiye nasıl tepki vereceğini göreceğiz.