Son dönemlerde X'teki (Twitter) bot ve spam hesapların sayısı bir hayli arttı. Bu durum platformun algoritması üzerinde olumsuz bir durum yaratıyor. Neyse ki X (Twitter) Güvenlik ekibinden önemli bir açıklama geldi. Buna göre söz konusu hesaplar kapatılacak. İşte ayrıntılar…

X (Twitter), bot ve spam hesapları temizleyecek

X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Buna göre ekip, bu adım ile platformu daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Today, we're kicking off a significant, proactive initiative to eliminate accounts that violate our Rules against platform manipulation and spam. While we aim for accuracy in the accounts we remove, we're casting a wide net to ensure X remains secure and free of bots. As a… — Safety (@Safety) April 4, 2024

Açıklamaya göre bot ve spam hesapların platformdan kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Bu temizlik sürecinin ne kadar süreceği ise bilinmiyor. Tahminler, birkaç gün içinde tamamlanacağı yönünde.

X (Twitter)'te yeni dönem! ChatGPT rakibi Grok için sevindiren açıklama

Aslına bakacak olursak X'in (Twitter) CEO'su Elon Musk, platformdaki spam hesaplara karşı uzun bir süredir çalışmalar yürütüyor. Hatta platformu devraldığında bununla ilgili birçok açıklama yaptı. Yani spam hesaplara resmen savaş ilan etti. Bu bağlamda şirket, yakında farklı adımlar da atabilir.

X'in (Twitter) güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün, platform manipülasyonu ve spam'e karşı Kurallarımızı ihlal eden hesapları ortadan kaldırmak için önemli ve proaktif bir girişim başlatıyoruz. Kaldırdığımız hesaplarda doğruluğu hedeflerken, X'in güvenli kalmasını ve botlardan arınmasını sağlamak için geniş bir ağ oluşturuyoruz. Sonuç olarak, takipçi sayılarında değişiklikler gözlemleyebilirsiniz."

