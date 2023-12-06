Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisine yeni GTA 6'yı eklemeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce tanıtım fragmanını yayınladı. Uzun bir süredir merakla beklenen GTA 6, şimdi de futbol dünyasını ele geçirdi. Messi, Ronaldo gibi futbolcuların hayranları, GTA 6'da nasıl görüneceklerini yapay zekaya sordu. Yapay zeka ünlü futbolcuları GTA 6'ya taşıdı. Twitter'da bir kullanıcı, futbolcu yıldızlarının GTA 6'da nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. DonShelby isimli kullanıcı; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi futbolcuları GTA karakterlerine dönüştürdü. Futbolcuların dijital görünümleri, dövmeler ve saç stillerine kadar etkileyici şekilde uyumlu görünüyor. Ayrıca GTA'ya özgü karakter stiline ayak uydurmayı da ihmal etmiyor. Bu karakterlerin, oyun yayınlandığında mod olarak gelebileceğini de unutmamak lazım. Oyun dünyasına bomba gibi düşen bu fragman, GTA 6'yı bekleyenleri bir hayli heyecanlandırdı. 2025 yılında ilk olarak konsollar için çıkış yapacak oyunun, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'e kıyasla daha büyük bir harita başta olmak üzere önemli yenilikler sunacağı görüldü. GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlanmasının ardından daha 24 saat bile geçmeden 70 milyondan fazla izlendi. Bu rekoru daha önce ABD'li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden '7 Days Stranded At Sea' ('7 Gün Denizde Mahsur Kaldık') videosu ile elinde tutuyordu. Oyunun 2018 yılından beri geliştirme sürecinde olduğunu, böylece 2025'te piyasaya sürüleceğini unutmamak gerekiyor. İlk aşamada sadece yeni nesil konsollarda çıkış yapacak.

GTA 6'ya Messi ve Ronaldo da eklendi

Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisine yeni GTA 6'yı eklemeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce tanıtım fragmanını yayınladı. Uzun bir süredir merakla beklenen GTA 6, şimdi de futbol dünyasını ele geçirdi. Messi, Ronaldo gibi futbolcuların hayranları, GTA 6'da nasıl görüneceklerini yapay zekaya sordu.

Yapay zeka ünlü futbolcuları GTA 6'ya taşıdı

Twitter'da bir kullanıcı, futbolcu yıldızlarının GTA 6'da nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. DonShelby isimli kullanıcı; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi futbolcuları GTA karakterlerine dönüştürdü.

Futbolcuların dijital görünümleri, dövmeler ve saç stillerine kadar etkileyici şekilde uyumlu görünüyor. Ayrıca GTA'ya özgü karakter stiline ayak uydurmayı da ihmal etmiyor. Bu karakterlerin, oyun yayınlandığında mod olarak gelebileceğini de unutmamak lazım.

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Oyun dünyasına bomba gibi düşen bu fragman, GTA 6'yı bekleyenleri bir hayli heyecanlandırdı. 2025 yılında ilk olarak konsollar için çıkış yapacak oyunun, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'e kıyasla daha büyük bir harita başta olmak üzere önemli yenilikler sunacağı görüldü.

GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlanmasının ardından daha 24 saat bile geçmeden 70 milyondan fazla izlendi. Bu rekoru daha önce ABD'li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden "7 Days Stranded At Sea" ("7 Gün Denizde Mahsur Kaldık") videosu ile elinde tutuyordu.

Oyunun 2018 yılından beri geliştirme sürecinde olduğunu, böylece 2025'te piyasaya sürüleceğini unutmamak gerekiyor. İlk aşamada sadece yeni niesl konsollarda çıkış yapacak.