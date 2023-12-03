Walmart, Twitter'a reklam vermeyi durdurdu

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın satın almasıyla gündemden düşmeyen Twitter (şimdiki adıyla X), son haftalarda birçok şirketin reklam vermeyi durdurmasıyla sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Walmart da bu listeye dahil oldu.

Geçtiğimiz yıl ünlü iş insanı Elon Musk'ın satın almasıyla gündemden düşmeyen Twitter (şimdiki adıyla X), son haftalarda birçok şirketin reklam vermeyi durdurmasıyla sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu eyleme katılan şirketlerin sayısı gideren artarken Walmart da bu listeye dahil oldu.

Walmart da X'e (Twitter) reklam vermeyi bıraktı

Konudan uzak olanlar için X'in (Twitter) İcra Kurulu Başkanı ve CTO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Yahudi karşıtı bir gönderiye destekleyici bir yorum yazmasının ardından Apple ve Disney gibi pek çok şirket platformda reklam faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Elon Musk, The New York Times'ın düzenlediği 2023 DealBook programına katıldı. Yahudi karşıtı gönderiden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Üstelik bunun platformda şimdiye kadar yaptığı en aptalca şey olduğunu söyledi. Sonrasında ise kamuoyunda çok konuşulacak bir söylemde bulundu.

X'in ChatGPT rakibi sohbet botunun ne zaman kullanıma sunulacağı açıklandı!

Ünlü iş insanına X'i (Twitter) boykot ederek reklam vermeyi durduran şirketler ile ilgili bir soru soruldu. Kendisi, buna "Eğer biri bana reklam veya para kullanarak şantaj yapmak istiyorsa kendini bec*****" şeklinde sert bir cevap verdi. Bu söyleminin ardından reklam vermeyi kesen şirketler arasına yenileri katıldı. Dünyanın en büyük perakende firmalarından Walmart da bunlardan biri oldu.

Walmart temsilcisi, bu konuyla ilgili bir basın kaynağına verdiği demeçte "Müşterilerimize daha iyi ulaşmak için başka platformlar bulduğumuz için X'te reklam yapmıyoruz" dedi. Firma, X'e en fazla reklam harcaması yapan şirketlerden biriydi.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü oyun firması Ubisoft da reklamları durdurma kararı almıştı. Son aylarda aldığı radikal kararlar ile çok konuşulan X'in (Twitter) yeni bir sorunu var gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.