Twitter Rakibi Bluesky'nin Kullanıcı Sayısı 2 Milyonu Geçti

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından birçok şirket ve sosyal medya platformu rakip Twitter platformları üzerinde çalışmalara başladı. Bu platformlardan biri olan Bluesky, sessiz sedasız büyümeye devam ediyor ve güncel kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.

Twitter'ı Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok şirket ve sosyal medya platformu rakip Twitter platformları üzerinde çalışmalara başladı. Bunlar arasında belki de en çok konuşulan platform Threads oldu ancak onun yanı sıra bir uygulama resmen sessiz sedasız şekilde büyüyor. İşte Twitter rakibi olan uygulama Bluesky ve güncel kullanıcı sayısı hakkında detaylar…

Twitter'ın sessiz rakibi Bluesky 2 milyon kullanıcıyı geçti!

Hatırlayacağınız üzere 2022 yılının sonlarına doğru Elon Musk ve Twitter pazarlığı ile ilgili birçok haber gündeme oturmuştu. Çılgın milyarder roketler, elektrikli otomobiller ve garip pazarlama ürünleri (Boring Company alev silahı) ile dolu kariyerine bir de sosyal medya ayağı eklemek istedi. Twitter'a rekor sayılabilecek bir teklif yaptı. Bununla birlikte rakipler de çalışmalara başladı. Bluesky ve Threads temelleri atılmaya başlandı.

44 milyar dolar karşılığında Twitter platformunu satın alan Elon Musk, platformun patron koltuğuna geçti ve çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar "başarılı mıydı?" sorusuna yanıt vermek güç zira platformun güncel değeri uzmanlar tarafından 8 milyar dolar olarak belirlendi. Borsadaki 36 milyar dolarlık düşüş Musk'ın epeyce canını sıktı.

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Bunların yanında bir de Twitter'a getirdiği yenilikler var. Ücretli abonelikler, platform kurallarında değişiklik, platformun direkt olarak isminde yaptığı değişiklikler derken kullanıcıların büyük bir kısmından "isyan sesleri" yükseldi. Bunu fırsat bilen eski Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg platforma rakip oldu.

Meta büyük bir patlamayla açıldı. Ancak platformun popülerliği giderek azaldı ve şu anda günlük aktif olarak 8 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Bunun yanında eski CEO Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky ise yalnızca davet ile kayıt olma özelliğine sahip platformunda sessiz sedasız büyüme gösteriyor. Platformun güncel kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti. Bu diğer platformların kullanıcı sayıları ile karşılaştırdığınızda gerçekten düşük bir sayı ancak düzenli bir yükseliş kaydedildiği aşikar.

Bunun yanında platformun sadece davet ile yeni üye kabulü yapıyor olması işleri zorlaştırsa da kullanıcı sayılarında düzenli bir yükseliş hakim. Peki siz Bluesky hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…