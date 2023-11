Elon Musk tarafından alındıktan sonra batacağı söylenen X, Instagram ve Facebook'u geride bıraktı

Elon Musk tarafından alındıktan sonra batacağı söylenen ve birçok rakiple karşılaşan X (Twitter), yeni bir rekora imza attı. Google Arama raporuna göre X, trafik anlamında Instagram ve Facebook'u geride bıraktı. CEO Musk ise bunu kutlamayı ihmal etmedi.

Elon Musk : X sanırım henüz ölmedi

Twitter olarak bilinen ancak günümüzde X olarak adlandırılan sosyal medya platformu, Musk'tan sonra en iyi dönemini yaşıyor olabilir. Google'a göre X, Ekim ayında 640.6 milyon ziyaretçi aldı. Böylece Instagram ve Facebook'u geçerek en çok ziyaret edilen sosyal medya sitesi oldu.

Guess we're not dead yet ?? https://t.co/gokmvwFMiw — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

İkinci sıradaki Instagram 548.3 milyon ve Facebook ise 491.7 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Trafik rakamlarını alıntılayan Elon Musk, X'in performansını övmeyi ihmal etmedi. "Sanırım henüz ölmedik" şeklinde bir tweet atan Musk'ın gönderisi 350 binden fazla beğeni aldı.

12313123

Elon Musk'ın bu yorumu aslında son günlerde platformdan çekilen şirketleri hedefliyor. İçerik yönetimiyle ilgili sorunlar yaşayan birçok reklamveren, platformun geleceğine ilişkin şüphe duyduklarını söyledi. Ancak Musk, bu markalara karşı sessiz kalmadı.

Sosyal platformlar için en önemli gelir kaynaklarından biri reklamcılık. Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı X'in de kar etmesi için trafik hakimiyetini artırması oldukça önemli. Ancak reklamverenlerin platformdan çıkması bu durumu zorlaştırıyor.

Öte yandan Elon Musk, 30 Ekim Pazartesi günü şirket çalışanlarına hisse verdi. Musk, bu sırada X değerinin 19 milyar dolar ve hisse fiyatının ise 45 dolar olduğunu söyledi. Bu iddia doğruysa, platform iş insanına satıldıktan sonra yüzde 55 değer kaybettiği anlamına geliyor.

Peki siz Elon Musk ve X hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.