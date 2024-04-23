Üye Girişi
Haberler

Twitter alternatifi Post News kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın satın alımının ardından Twitter'a alternatif olan sosyal medya platformları zor günler geçiyor. Bu hizmetlerden biri olarak ortaya çıkan Post News, önümüzdeki birkaç hafta içinde resmen kapatılacağını duyurdu.

Elon Musk'ın satın alımının ardından Twitter'a alternatif olan sosyal medya platformları zor günler geçiyor. Bu hizmetlerden biri olarak ortaya çıkan Post News, önümüzdeki birkaç hafta içinde resmen kapatılacağını duyurdu.

Twitter alternatifi Post News iptal edildi

Geçtiğimiz yılın sonlarında eski Waze CEO'su Noam Bardin tarafından geliştirilen Post News, temelde Twitter benzeri bir hizmet sunacaktı. Kullanıcıların büyük yayıncıların abonelik tabanlı makaleleri uygun fiyatlarla okumasını sağlıyordu.

Andreessen Horowitz'ten yatırım almayı başaran Post News, "zehirlerden arınmış bir topluluk" oluşturmayı amaçlıyordu. 2023'ün başlarında beta testlerini tamamlayan uygulama, bu süre içerisinde yaklaşık 450 bin kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

132132132

Post News bu süre içerisinde bir mobil uygulama geliştirdi ve gerçek zamanlı bildirimler göndermeye başladı. Ancak Post News'in "gerçek bir işletme veya önemli bir platform haline gelecek kadar hızlı büyümediği" dile getirildi.

Şirketin hızlı büyümeyi gerçekleştirmek için doğru kombinasyonu yaratmakta zorlandığı düşünülüyor. Kullanıcıların 31 Mayıs'a kadar içerikleri indirebileceği ve makale ödemelerindeki bakiyelerini çekebilecekleri açıklandı.

Twitter rakibi olmayı hedefleyen Post News'in ömrü oldukça kısa sürdü. Mastodon ve Bluesky gibi bazı alternatiflerin hala büyümeye devam ettiğini de söylemek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter rakibi uygulamalar mantıklı mı? Siz Twitter rakibi uygulamaları kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sosyal Medya Elon Musk Twitter Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER! TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk başkanı kimdir? TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? 23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler yarım gün mü? Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title