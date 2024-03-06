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Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi

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Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, hakettikleri ödemeleri almadıklarını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.

Radikal açıklamalarıyla gündem olmaya devam eden Elon Musk, bu kez de Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Silikon Vadisi'ne bomba gibi düşen bu haber, X platformunun geleceğini bir kez daha sorgulatmış durumda.

Davacıların arasında bulunan eski şirket CEO'su Parag Agrawal, Musk'ın onları işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri kendilerine yapmadığını iddia ediyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki dönemde birlikte göreceğiz. İşte tüm detaylar…

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Şirketin satın alınma sürecinin başladığı 2022 yılının ekim ayında oldukça kaotik bir ortam içinde bulunduklarını belirten Agrawal, Elon Musk'ın devir işlemleri biter bitmez kendileriyle yollarını ayırdığını, ancak tüm haklarını vermediğini söylüyor.

Davaya göre, işine son verilen yöneticiler Agrawal, Segal, Gadde ve Edgett toplamda 128 milyon dolarlık bir tazminat talep etmekte. Ünlü girişimcinin başından beri kendileriyle sorunu olduğunu öne süren Agrawal, Musk ile Twitter'ın satılma sürecinde yaşadıkları yasal savaşın bunda etkili olduğunu belirtti.

Musk'ın kendilerini tamamen uydurma bir nedenle kovduğunun altını çizen Agrawal, ünlü girişimcinin elindeki serveti ve gücü muhaliflerini susturmak için kullandığını savundu. X yönetimi ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca eski şirket yöneticilerinin Musk'ı daha önce de daha ettiğini biliyoruz. Daha uzun yıllar sürmesi beklenen bu sürece, girişimcinin yapacağı yorum ise merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda X kullanıcılarının yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk dava konusunda ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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