Elon Musk'ın Twitter'ı Çökertmesi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının üzerinden bir yıl geçti ve kullanıcılar bu değişikliklerden hoşnut değil. Twitter, popülerliğini kaybediyor ve kullanıcıların günlük vakit geçirdiği süre de azalıyor.

Elon Musk Twitter'ı satın alalı bir yıl oldu. Satın aldığı günden bu yana epeyce radikal değişikliklere imza attı. Ancak işler Musk'ın pek de umduğu gibi değil. Görünüşe göre kullanıcılar bu değişikliklerden pek de hoşnut değil. X eski ismiyle Twitter, gün geçtikçe kan kaybediyor. Musk Twitter'ı 12 ayda çökertti. İstatistiklere göre popüler sosyal medya uygulaması kullanıcıların dikkatini kaybediyor. Kullanıcıların popüler sosyal medya uygulamasında günlük geçirdiği vakit ise epey şaşırtıcı. İşte detaylar…

(Twitter) X, kullanıcıların ilgisini kaybediyor!

Musk'un Twitter'ı (şimdi X) devralmasının birinci yıl dönümünün arifesinde şirket, yeni yönetim altında nasıl ilerlediğini inceleyen bir blog yazısı yayınladı. Gönderide çok sayıda rakam var. Ancak öne çıkanlardan biri, ise oldukça ilginç. İstatistiklere göre ortalama bir kullanıcının platformda 32 dakika geçiriyor.

X'in CEO'su Linda Yaccarino,bir blog yazısında genel kullanıcıların her gün 7,8 milyar dakika harcadığını söyledi. Ancak bu rakam Musk'ın geçen yıl tweetlediği 8 milyar dakikanın altında kalıyor. Benzer şekilde rapora göre günde 1,5 milyon kayıt rakamı göze çarpıyor. Bu da Musk'un bir yıl önceki günlük 2 milyon kayıt rakamından daha düşük kalıyor. Başka bir deyişle, X daha yavaş bir hızda büyüyor. Ayrıca katılım da yavaş yavaş azalıyor.

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(Twitter) X, Premium kullanıcılarının diğer kullanıcılara göre üç kat daha fazla harcama yaptığını belirtti. Aslında bu sonuçlar pek de şaşırtıcı değil. Çünkü X, bir dizi özelliği yalnızca Premium kullanıcıları için sundu. Yani kullanıcıları ödemeye yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz ay şirket içerik üreticilere 20 milyon dolar ödediğini iddia etmişti. Blog yazısına göre bu rakamda bir değişiklik yok.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

X, yeni blog gönderisiyle reklamverenlerin platforma geri döndüğünü açıkladı. Böylece şirketin kullanıcıların güvenliğini sağlamak için farklı gruplarla etkileşime girdiğini iddia ederek pembe bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak Musk ne kadar çabalarsa çabalasın istatistikler ortada. Bu ayın başlarında platformun elde ettiği reklam gelirinin düşüşte olduğu gözler önüne serilmişti.