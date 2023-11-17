Ünlü iş insanı Elon Musk'a satıldıktan sonra önemli değişimler geçiren Twitter ya da yeni adıyla X, "her şey uygulaması" hedefi yolunda yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak X (Twitter)'e iş arama özelliği de geldi. Üstelik Tesla Türkiye'de açık pozisyonlar olduğu görüldü. İşte ayrıntılar…

Ünlü iş insanı Elon Musk'a satıldıktan sonra önemli değişimler geçiren Twitter ya da yeni adıyla X, "her şey uygulaması" hedefi yolunda yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak X (Twitter)'e iş arama özelliği de geldi. Üstelik Tesla Türkiye'de açık pozisyonlar olduğu görüldü. İşte ayrıntılar…

X (Twitter) Jobs kullanıma sunuldu: İş arama dönemi başladı!

İş ve kariyer platformu LinkedIn'a rakip olmaya çalışan X (Twitter), Jobs hizmetini kısa süre önce ülke fark etmeksizin bütün kullanıcılara sundu. Üstelik bazı büyük firmalar bu özelliği kullanarak personel aramaya bile başladı.

twitter.com/jobs veya x.com/jobs adresi üzerinden ulaşabileceğiniz iş ilanlarına şu anlık yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor. Yakın zamanda Android ve iOS uygulamasına da eklenmesi merakla bekleniyor.

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Tesla Türkiye'de açık pozisyonlar!

Tesla Türkiye de iş ilanı ekleyen firmalardan birisi oldu. Şirket, elektrikli araçlara ilgi duyanlar için kariyer fırsatları sunuyor. Elektrikli araç üreticisi, servis danışmanları, müdürleri ve sorumlularıyla birlikte otomotiv teknisyenlerinden parça danışmanlarına kadar geniş bir yelpazede iş pozisyonları açtı. Hem uzaktan çalışmaya uygun olanlar hem de İstanbul'daki Tesla şubelerinde yer alacak ekip üyeleri arıyorlar.

Bu yeni özellik, yüksek işsizlik oranlarına sahip ülkeler başta olmak üzere iş arayan ve iş bulmaya çalışan insanlara büyük fayda sağlayacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.