CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılarak hukukçulara destek verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği Hukukun Üstünlüğü Yürüşü'ne katıldı. CHP Genel Merkezi, Özel'in Hukukun Üstünlüğü Yürüşü'ne verdiği destekle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

CHP, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nce Anayasa Mahkemesi önünde başlayan Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşüne katılarak hukukçulara destek verdi" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği Hukukun Üstünlüğü Yürüşüyü'ne katıldı. CHP Genel Merkezi, Özel'in Hukukun Üstünlüğü Yürüşü'ne verdiği destekle ilgili resmi X (Twitter) hesabından paylaşım yaptı. CHP'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nce Anayasa Mahkemesi önünde başlayan Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılarak hukukçulara destek verdi."