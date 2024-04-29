X CEO'su Linda Yaccarino kimdir? İşte Yaccarino'nun kariyeri

Linda Yaccarino kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Linda Yaccarino hakkında Linda Yaccarino kimdir merak ediliyor. Peki Linda Yaccarino kim, X ( Twitter ) CEO'su mu? İşte detaylar...

LİNDA YACCARİNO KİMDİR?

Linda Yaccarino 27 Kasım 1963 doğumlu Amerikalı bir medya yöneticisidir. NBCUniversal için reklam satışları başkanıydı. 5 Haziran 2023'te, Twitter'ın da bir parçası olduğu X Corp.'un CEO'su olarak Elon Musk'ın yerini aldı. Musk'ın mülkiyeti ve Yaccarino'nun liderliği sırasında, platform nefret söyleminde bir artış kaydetti ve aşırı sağcı olarak tanımlandı.

Yaccarino, New York, Deer Park'ta büyüdü. İtalyan asıllıdır. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nin Donald P. Bellisario İletişim Koleji'nden 1985 yılında telekomünikasyon alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

YACCARİNO'NUN KARİYERİ

Yaccarino, Turner Entertainment'ta 20 yıla yakın bir süre çalıştı ve yeni reklam ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olduğu reklam satışlarından sorumlu başkan yardımcısı ve operasyon müdürü oldu. Yaccarino, Ekim 2011'de NBCUniversal'a katıldı NBCUniversal'ın reklam satışlarının başkanı olarak, Peacock akış hizmetinin başlatılmasında önemli bir rol oynadı.

Yaccarino, Reklam Konseyi'ne 2014 yılında katıldı. 2018'de Başkan Donald Trump, onu Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atadı. Yaccarino, Ocak 2021'de 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek bir dönem için Reklam Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Başkan olarak, Papa Francis'in yer aldığı bir koronavirüs aşı kampanyası oluşturmak için 2021'de Biden yönetimiyle ortaklık kurdu. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İşin Geleceği görev gücüne başkanlık etti.

Yaccarino, 12 Mayıs 2023'te NBCUniversal'dan istifa etti ve aynı gün Elon Musk, Yaccarino'nun X Corp. ve Twitter'ın yeni CEO'su olacağını duyurdu. Financial Times, atanmasında Musk'ın WEF hakkındaki şüphelerine ve Yaccarino'nun daha önce "giderek daha fazla seçilmemiş bir dünya hükümeti haline gelmekle" eleştirdiği örgütle olan bağlantılarına atıfta bulundu. Musk, hayranlarına, Yaccarino'nun WEF ile olan bağlantılarını, kendini ifade özgürlüğü taahhüdüne bir engel olarak görmediği konusunda güvence verdi ve onun Twitter CEO'su olarak atanmasını "açık kaynak şeffaflığı ve geniş bir bakış açısı yelpazesini kabul etme taahhüdünün değişmeden kaldığını" yazdı." Yaccarino, Twitter'da bir dizi komplo teorisyeni ve aşırı sağcı hesabı takip eden, Trump tarafından atanan eski bir kişi olarak tanımlandı