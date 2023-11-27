Bağımsız yapım Life is Strange, 8. yılında 20 milyon kopya satarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Oyunun resmi Twitter hesabı bu başarıyı kutladı ve oyunculara teşekkür etti.

Life is Strange gelecek yıl dokuzuncu yaşına girecek. Bağımsız yapım, 8. yılında devasa satış yaparak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Anlatıya dayalı macera oyunu, diyalogları hakkındaki bazı ayrılıkçı görüşlere rağmen, oyun meraklıları arasındaki yerini inkar edilemez bir şekilde sağlamlaştırdı.

Life is Strange, 20 milyon kopya sattı

Oyunun resmi Twitter hesabı bu başarıyı bir Şükran Günü mesajıyla kutladı ve oyunculara minnettarlığını ifade etti: "Herkese mutlu Şükran Günleri! Çok minnettar olduğumuz bir şey var – orijinal Life Is Strange 20 milyondan fazla oyuncuya ulaştı! Oynadığınız için her birinize tek tek teşekkür etmek istiyoruz!"

Happy Thanksgiving everyone! Something we are very grateful for – the original Life is Strange has hit over 20 million players! ??????????? We want to thank each and every one of you for playing! What are you grateful for this year? pic.twitter.com/djfqI3Qr1V — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 23, 2023

İlk olarak yaklaşık sekiz yıl önce piyasaya sürülen oyun, benzersiz hikaye anlatımı ve epizodik formatıyla genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Orijinal oyunun başarısı Oyunun evreninde çok sayıda devam oyununun ve yan oyunun önünü açtı.

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Serinin en yeni üyesi Life Is Strange: True Colors, 2021'de piyasaya çıktı ve olumlu eleştiriler trendini sürdürdü. Life Is Strange'in arkasındaki ekip olan Deck Nine tarafından geliştirildi: Before the Storm'un arkasındaki ekip olan Deck Nine tarafından geliştirilen True Colors, seride bir başka başarılı bölüme işaret ediyordu.

Orijinal geliştirici Don't Nod, 2018'de Life is Strange 2 ile seriye olan katkısını tamamladı. Bu yılın başlarında stüdyo, 90'ları anımsatan stilistik nostaljik bir görüntü sunarak bir sonraki oyununu tanıttı. Bu isimsiz projenin yanı sıra Don't Nod, geçtiğimiz yıl The Game Awards'ta ortaya çıkan hayalet aksiyon RPG'si Banishers Ghosts of New Eden üzerinde de çalışıyor. Başlangıçta 2023'te çıkması planlanan oyun bir gecikmeyle karşılaştı ve şimdi 13 Şubat 2024'te çıkması planlanıyor.

Şu anda yeni bir oyunla ilgili resmi bir açıklama olmasa da, hayranlar Life Is Strange aracılığıyla orijinal oyunu yeniden ziyaret edebilirler: PlayStation, Xbox, Switch ve PC'de mevcut olan Remastered Collection ile orijinal oyunu tekrar ziyaret edebilirler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.