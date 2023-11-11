Elon Musk'ın Hayatı Bir Filmi Konu Oluyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, son zamanlarda sıkça duyulan bir isim haline geldi. Geçen yıl dünyanın en büyük metin tabanlı sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak (daha sonra adını X olarak değiştirdi) bilinirliğini hızla artıran Musk'ın hayatı şimdi ise bir filme konu oluyor. İşte biyografi filmi hakkında tüm bilinenler…

Elon Musk filmi hakkında bilinenler

Elon Musk'ın hayatını konu alan biyografi filmi, A24 tarafından çekilecek. Variety'nin aktardığı bilgilere göre film için çalışmalara başlandı. Yönetmen koltuğunda Amerikalı yönetmen Darren Aronofsky oturuyor.

Film, Walter Isaacson tarafından bu yıl hazırlanan biyografi kitabından uyarlanacak. Isaacson, daha önce Steve Jobs için de bir biyografi kitabı yazmıştı. Üstelik bu da bir filme uyarlanarak seyircilerden övgü alan bir yapım ortaya çıkarılmıştı.

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Elon Musk, X (Twitter) üzerinde bir haber kaynağının paylaştığı film duyurusuna "Darren'ın bunu yapmasına sevindim. O gerçekten en iyilerden biridir." şeklinde bir yanıt verdi.

Elon Musk kimdir?

"Elon Musk kimdir?" sorusunun cevabı, biyografi filminin konusunu ortaya çıkarıyor. Elon Musk, ilk olarak 2002 yılında uzay aracı üretim şirketi SpaceX'i kurarak iş dünyasında öne çıktı. Bu sırada Tesla'nın ilk yatırımcılarından biri olan Musk, daha sonrasında şirket içerisinde yükseldi.

Elon Musk, geçtiğimiz yıl ise 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın aldı. Akabinde sosyal medya platformunda büyük değişiklikler gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de platform adını X olarak değiştirmesi oldu.

Elon Musk, X'teki çalışanların (Twitter) büyük bir kısmını işten çıkardı. Bu durum medyada yer buldu ve insanların kendisine olan bakış açısı bir hayli değişti. Akabinde ünlü iş insanı, ünlü kişilere verilen doğrulama rozetini de ücretli hale getirdi. Bu ve bunun gibi pek çok değişiklik sonucunda reklam verenlerinin büyük bir kısmını kaybeden X'in (Twitter) güncel değeri 20 milyar doların altına kadar düştü.

Elon Musk, şu anda 225 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda. Hemen ardından onu 162 milyar dolar serveti ile Bernard Arnault takip ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Elon Musk'ın biyografi filminden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.