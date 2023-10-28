Twitter, Yeni Abonelik Planlarını Kullanıma Sundu

Twitter, kullanıcı deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayan iki yeni abonelik planını kullanıma sundu. Premium Plus ve Temel planlarıyla kullanıcılara farklı avantajlar sunuluyor.

Eskiden Twitter olarak bilinen X, kullanıcı deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayan iki yeni abonelik planını kullanıma sundu. Bunlardan ilki olan Premium Plus'ın aylık ücreti 300 TL ve yanıtlar için en önemli desteği sunuyor.

Bu plan ayrıca hem Sizin İçin hem de Takip Edilenler akışlarındaki reklamları ortadan kaldırıyor

Premium Plus, X'in standart Premium planının (daha önce Twitter Blue) sağladığı avantajları genişletiyor. Bu, mavi doğrulama onay işareti, tweet düzenleme özellikleri, gönderiler için genişletilmiş karakter sınırları, daha uzun video yükleme, güvenli şifreli doğrudan mesajlaşma ve daha fazlası gibi imrenilen özellikleri içeriyor.

Premium Plus'ın yanı sıra X, aylık 150 TL fiyatla daha uygun fiyatlı bir "Temel" abonelik planı da sundu. Ancak, bu seçenek kullanıcılara doğrulama için satın alma olanağı vermiyor, yani imrenilen onay işaretinden yoksun. Temel plana abone olanlar yanıtlarına mütevazı bir destek alacaklar. Bu katman ayrıca daha az reklam veya X'in medya stüdyosuna erişim sunmuyor.

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Şu anda bu yeni abonelik seçenekleri yalnızca web üzerinden satın alınabiliyor. Standart Premium abonelik, yıllık satın alındığında 1.569,99 TL'ye mal oluyor.

Bloomberg'in son raporları X'in (Twitter) çeşitli ücretli üyelik katmanlarını denediğini öne sürüyordu. Geçen yıl siteyi devralan Elon Musk'ın sahipliğinde platform aktif olarak gelir elde etmenin yollarını araştırıyor.

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Buna, Yeni Zelanda ve Filipinler'deki kullanıcıların X'e erişmeleri için yıllık 1 dolarlık nominal bir ücretin uygulanması da dahil. Ayrıca Musk, canlı yayın, görüntülü ve sesli aramalar gibi bir dizi yeni özelliği tanıttı ve gelecekte bankacılık hizmetlerini dahil etme niyetini de dile getirdi.

Dolayısıyla Premium abonelik gerçekten de kullanışlı hizmetler sunuyor ve sunacak. Siz en düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.